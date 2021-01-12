Италия

Сообщается, что данный запрос был отклонен.

Президент Наполи Наполи Аурелио Де Лаурентис просил отложить матч против туринского Ювентуса за Суперкубок Италии.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Radio Punto Nuovo, причиной запроса стал слишком плотный график и отсутствие зрителей на трибунах. Сообщается, что специалист предложил перенести поединок на конец сезона.

Однако запрос Де Лаурентиса был отклонен и встреча, как и планировалось, состоится 20 января на домашнем стадионе Сассуоло.

Ранее сообщалось, что перенесенный матч третьего тура Серии А Ювентус — Наполи может состояться в мае, так как до конца весны трудно будет найти "окно" для данного поединка.