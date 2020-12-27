Клуб находится в поисках левого оборонца.
Хуниор Фирпо, Getty Images
27 декабря 2020, 20:43
Итальянский Наполи в зимнее трансферное окно намерены усилить позицию левого защитника.
По информации Corriere dello Sport, неаполитанцы готовы арендовать Хуниора Фирпо из Барселоны или приобрести Эмерсона из Челси.
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Чтобы оформить трансферы, Наполи должны продать футболистов, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.
На счету Фирпо всего два матча в текущем сезоне Ла Лиги за Барселону. Эмерсон провел два поединка за Челси в этом розыгрыше АПЛ.
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