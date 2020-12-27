Италия

Клуб находится в поисках левого оборонца.

Итальянский Наполи в зимнее трансферное окно намерены усилить позицию левого защитника.

По информации Corriere dello Sport, неаполитанцы готовы арендовать Хуниора Фирпо из Барселоны или приобрести Эмерсона из Челси.

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Чтобы оформить трансферы, Наполи должны продать футболистов, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

На счету Фирпо всего два матча в текущем сезоне Ла Лиги за Барселону. Эмерсон провел два поединка за Челси в этом розыгрыше АПЛ.

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