Италия

Клуб выступил с официальным заявлением относительно сложившейся ситуации.

Официальный сайт неаполитанского Наполи опубликовал позицию клуба относительно поездки на матч Суперкубка Италии против туринского Ювентуса, который пройдет в Реджо-Эмилии.

Ранее сообщалось, что президент "южан" Аурелио де Лаурентис предложил Итальянской федерации футбола перенести решающий поединок в борьбе за данный трофей на более поздний срок, дабы у клубов и организаторов была "хотя бы малейшая надежда на появление фанатов на трибунах". Данный запрос был отклонен вышестоящим органом футбольной власти страны.

"Наполи примет участие в Суперкубке против Ювентуса в Реджо-Эмилии в среду, 20 января. Это правда, что президент Аурелио де Лаурентис просил перенести матч на коней сезона или на дату, которая, возможно, будет доступна весной, по ряду очень разумных причин. Но это всегда было только на уровне предложения. Если бы матч был сыгран весной, была бы надежда на то, что он хотя бы частично откроется для публики.

Кроме того, предложение Де Лаурентиса было направлено на поиск дополнительных средств от региональных властей и от различных спонсоров для сбора значительной суммы, которая будет пожертвована на исследования коронавируса COVID-19. Наполи подтверждает, что этот запрос не был принят, но клуб все равно будет присутствовать в Реджо-Эмилии в среду, чтобы побороться за Суперкубок против Ювентуса".

Поединок за Суперкубок Италии между Ювентусом и Наполи состоится в среду, 20 января. Начало в 22:00 по киевскому времени.