Италия

Футболист спустя два года вернулся в Италию.

Полузащитник французского Марселя Кевин Строотман перебрался в итальянскую Дженоа.

Речь идет об аренде футболиста. Однако сроки арендного соглашения пока не уточняются.

В текущем сезоне нидерландский хавбек провел за Марсель 13 поединков во всех турнирах, в которых не отметился ни одним результативными действиями.

Напомним, Кевин выступал в Италии с 2013 по 2018 года, защищая цвета римской Ромы.

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