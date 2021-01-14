Футболист спустя два года вернулся в Италию.
Кевин Строотман, ФК Дженоа
14 января 2021, 18:57
Полузащитник французского Марселя Кевин Строотман перебрался в итальянскую Дженоа.
Речь идет об аренде футболиста. Однако сроки арендного соглашения пока не уточняются.
В текущем сезоне нидерландский хавбек провел за Марсель 13 поединков во всех турнирах, в которых не отметился ни одним результативными действиями.
Напомним, Кевин выступал в Италии с 2013 по 2018 года, защищая цвета римской Ромы.
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