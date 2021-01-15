Италия

Альваро Одриосола может продолжить карьеру в Серии А.

Фиорентина начала переговоры с Реалом по поводу аренды до конца сезона-2020/21 защитника Альваро Одриосолы — сообщает Sky Sport Italia.

Несмотря на то, что 25-летний правый защитник провел в составе Реала в нынешнем сезоне лишь 1 матч, он не хочет покидать клуб в январе.

В случае неудачи с Одриосолой, Фиорентина, нуждающаяся в правом защитнике после ухода в Марсель Поля Лиролы, переключится на Андреа Конти из Милана.

Одриосола, сыгравший 4 матча (1 гол) за национальную сборную Испании, выступал за Реал Сосьедад (57 матчей во всех турнирах, 1 гол), Реал (28, 1) и Баварию (аренда, 5, 0).

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