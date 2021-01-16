Италия

Перед поединком Интера и Ювентуса вспоминаем ярчайшие поединки этих команд образца последних 20 лет.

Если римское дерби – это душа итальянского футбола, то дерби всеитальянское – его мозг. В этом сезоне календарь подарил нам невероятно чудный расклад – эти матчи проходят в одном туре.

Перед матчем между Лацио и Ромой мы вспоминали самые горячие поединки последних двух десятков лет между этими командами, а сегодня же расскажем, с каким успехом и какими страстями играли между собой в этом веке миланский Интернационале и туринский Ювентус. Усаживайтесь поудобнее – будет много ностальгии!



Сезон-2001/2002

09.03.2002

Серия А, 26 тур

Интер – Ювентус 2:2

Это дерби проходило на 94-ю годовщину со дня основания Интера, что добавляло ему дополнительного антуража. В том сезоне после двух лет чемпионств римлян за первую строчку вновь боролись эти двое северных китов, хотя Рома все же борьбу навязала и стала второй. Решилось все в последнем туре, когда ставший шестым Лацио со счетом 4:2 обыграл дома Интер, и тем самым сделал 5 мая одним из самых трагичных дней в истории "нерадзурри".

А если говорить о мартовском матче, то истинную гениальность в этот день показал играющий еще за Интер и еще не подстригшийся Кларенс Зеедорф: два невероятных гола с двух ног — левой с лёту, а правой с дальних далей в самую "девять". Хотя и хорват Тудор из Юве неплохо ударил!

Сезон-2003/2004

04.02.2004; 12.02.2004

Кубок Италии, ½ финала

Ювентус – Интер 2:2; Интер – Ювентус 2:2 (4:5 пен)

Полуфинальные кубковые баталии вышли настоящей перестрелкой. В первом матче откровенно чудил кипер Интера Франческо Тольдо, который и гол привез, и удалиться успел.

Во втором миланцы вырвали ничью в самой концовке компенсированного времени, но в серии пенальти точнее оказались гости Джузеппе Меацца. Однако в финале туринцы в двухматчевом противостоянии уступили Лацио.

Сезон-2003/2004

04.04.2004

Серия А, 28 тур

Интер – Ювентус 3:2

Ах, какая красивейшая дата! По всем канонам и голов должно было случиться 4, но под конец игры Марко Ди Вайо решил подарить Ювентусу надежду. Вообще, в 2004-м году между "нерадзурри" и "бьянконери" было аж 4 матча — 2 в чемпионате и 2 в Кубке, и три из них закончились 2:2, но вот именно 04.04.04 было забито на гол больше!

Был здесь и автогол, которым отличился интерист Кили Гонсалес, и пенальти, назначенный Пьерлуиджи Коллиной и точно реализованный Кристианом Вьери, а на трибунах же во всю полыхала тогда еще не запрещенная на итальянских стадионах пиротехника. Однако тот чемпионат, как мы знаем, единственный раз за время выступлений в Италии Андрея Шевченко, выиграл его Милан. Причем сделал это с огромным отрывом от ближайшего преследователя в лице Ромы (11 очков). Юве финишировал третьим, Интер – четвертым.

Сезон-2004/2005

28.11.2005

Серия А, 13 тур

Интер – Ювентус 2:2

Это был первый из двух чемпионатов, которые Ювентус вроде как и выиграл, но затем Скудетто были у него отобраны. И вот тут в исполнении Интера получился отличный камбэк. На гол Салайеты отскоком мяча после дальнего выстрела Недведа, как и на мяч с пенальти тогда еще выступающего за Ювентус Златана Ибрагимовича, своими точными ударами ответили Вьери и Адриано.

Сезон-2007/2008

04.11.2007

Серия А, 11 тур

Ювентус – Интер 1:1

Первая очная игра между извечными соперниками после возвращения Юве из Серии B.

Обычно противостояния между северными командами уступают по страсти дерби римскому, но в тот день в Турине все было накалено до самого предела. Ненависть к Интеру после "кабинетного" чемпионства, как и после двух отобранных Скудетто у Ювентуса, к которым прибавился еще и вердикт в виде понижения в классе, была у "бьянконери" сумасшедшей.

Особо доставалось Златану Ибрагимовичу, который перешел в Интер из стана "зебр" сразу после этого знаменитого "Кальчополи". Тогда ведь еще многие не знали, как много клубов швед поменяет на своем пути, и что станет почти что легендой "третьей стороны" – Милана.

Без оглядки на давление трибун туринского Стадио Олимпико гости выглядели намного лучше и могли решать все вопросы задолго до финального свистка, но в концовке Мауро Каморанези классным ударом из-за пределов штрафной счет сравнял. Получилась, в общем, боевая аргентинская ничья, пусть упомянутый выше Мауро, в отличие от Круса, и принял итальянское гражданство.

Сезон-2012/2013

03.11.2012

Серия А, 11 тур

Ювентус – Интер 1:3

Первое поражение Ювентуса на новом домашнем стадионе случилось именно в матче против наиболее принципиального соперника. Более того, в той игре Интер еще и оборвал 49-матчевую беспроигрышную серию туринцев в рамках Серии А!

Ничего не предвещало для "бьянконери" беды. Уже на первой минуте два будущих интериста, игравшие тогда за Юве, организовали гол – Видаль забил с передачи Асамоа. Чилиец, напомним, является футболистом миланской команды и сейчас, да и тренировал тогда хозяев, если кто забыл, нынешний тренер Интера Антонио Конте, который, правда, в той игре отбывал дисквалификацию. Представляете такое количество постоянно переходящих туда-сюда у римлян? Правильно, и мы не представляем.

Конкретно же по тому голу на самом старте игры скажем вот что: никаких видеопомощников тогда у арбитров не было, но все повторы говорят о том, что ганец находился в офсайде. Еще до перерыва Родриго Паласио забил, но там уж офсайд было не заметить нереально. По правилам же подопечные молодого и тогда подающего сильные надежды алленаторе Андреа Страмаччони (последнее место его работы – иранский Эстегляль…) забили трижды уже во втором тайме – легенда клуба Диего Милито с пенальти и с игры оформил дубль, а тот таки Паласио, тоже аргентинец, забил уже чистый мяч.

Тот Ювентус только поднимался на вершины, а Интер после невероятного "тройственного" сезона Жозе Моуринью уже успел потерять былые позиции.

Сезон-2017/2018

28.04.2018

Серия А, 35 тур

Интер – Ювентус 2:3

Наше самое недавнее воспоминание. Ювентус тогда изо всех сил боролся за Скудетто против Наполи Сарри, а Интер всеми фибрами души и всем биением сердца хотел наконец вернуться в главный турнир Старого Света. В концовке апреля на Джузеппе Меацца вышла настоящая битва, исход которой предрешился в самой концовке.

Интер, находясь в меньшинстве после довольно странного удаления Весино, смог не только отыграться, но и выйти вперед, пусть даже в этом ему и помог автогол Хедиры. Однако в концовке встречи Лучано Спаллетти начал принимать откровенно трусливые решения, причем когда игра у команды шла, и можно было спокойно, что называется, добивать лежачего соперника. Но замены Рафиньи с Икарди сбавили весь атакующий пыл миланцев, а выходы Сантона и компании – никак не усилили оборону.

Как итог – 2:3. Правда, в матче последнего тура за схожую трусость уже против Интера поплатился алленаторе Лацио Симоне Индзаги, и миланцы таки финишировали четвертыми. Но не только благодаря этому, еще и благодаря Де Врею…

Юве? А он стал чемпионом. Тогда – седьмой раз подряд.

Матч Интер — Ювентус пройдет завтра, 17 января, начало встречи — в 21:45. На Football.ua пройдет текстовая онлайн-трансляция матча.

Глеб Скрипченко, Football.ua