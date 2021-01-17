Вашему вниманию видеообзор поединка Серии А.
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17 января 2021, 08:39
В поединке 18-го тура чемпионата Италии Сампдория сумела одержать волевую победу против Удинезе.
Таким образом, Сампдория сумела подняться на десятое место в турнирной таблице, а "фриульцы" остались на 15-й позиции.
Сампдория — Удинезе 2:1
Голы: Кандрева, 67 (с пенальти), Торрегросса, 81 — де Пауль, 55
Сампдория: Аудеро — Берещински, Йосида, Колли, Оджелло — Кандрева, Экдаль (Аскильдсен, 85), Силва (Рамирес, 74), Дамсгард (Торсби, 62), Верре (Кейта, 62) — Куальярелла (Торрегросса, 62)
Удинезе: Муссо — Самир, Бонифаци, Бекао — Зегелар (Ауэян, 88), Мандрагора (Арслан, 77), Уоллас (Несторовски, 84), де Пауль, Ларсен (Молина, 84), Перейра — Лазанья
Предупреждения: Аскильдсен — Зегелар