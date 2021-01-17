Италия

Состоялись матчи 18-го тура чемпионата Италии.

В 18-м туре Серии А Беневенто неожиданно с треском проиграл Кротоне, а Сассуоло на своем поле вырвал ничью у Пармы.

В поединке против Кротоне команде Филиппо Индзаги откровенно не повезло. Все началось с автогола в самом дебюте встречи, а затем, несмотря на игровое преимущество гостей, мячи влетали только в их ворота.

"Акулы" забили даже больше, чем создали, а вот "ведьмы" транжирили свои моменты и раз за разом проигрывали дуэли голкиперу Кротоне, сумев лишь размочить счет.

В Реджо нелль'Эмилии концовка выдалась куда более драматичной. Парма вела в счете, однако в компенсированное время Джуричич продемонстрировал железные нервы и реализовал пенальти, принеся хозяевам ничью.

Кротоне — Беневенто 4:1

Голы: Глик, 5, автогол, Сими, 29, 54, Вулич, 65 — Фальке, 82.

Кротоне: Кордас — Джиджи, Големич, Магальян — Рисполи (Луперто, 80), Дзанеллатто (Рохас, 84), Вулич (Петриччоне, 80), Перейра (Маццотта, 80) — Мессиас — Сими, Ривьер (Эдуардо, 70).

Беневенто: Монтипо — Импрота (Фальке, 75), Туя (Кальдирола, 75), Глик, Барба — Дабо, Ионицэ (Тельо, 65), Хетемай — Инсинье (Капрари, 40), Сау (Ди Серио, 65) — Лападула.

Предупреждения: Мессиас — Инсинье, Ионицэ, Барба, Дабо.

Сассуоло — Парма 1:1

Голы: Джуричич, 90+4, с пенальти — Куцка, 37.

Сассуоло: Консильи — Айхан, Кирикеш, Феррари — Тольян (Мюлдюр, 46), Лопес, Маньянелли (Джуричич, 59), Кириакопулос (Рожерио, 71) — Дефрель, Х.Траоре (Распадори, 86) — Капуто (Хараслин, 71).

Парма: Сепе — Буси, Диркс, Якопони, Пеццелла (Риччи, 74) — Грасси (Зом, 86), Бругман (Сиприен, 86), Куртич — Куцка, Корнелиус, Жервиньо.

Предупреждения: Кирикеш, Лопес, Рожерио — Бругман, Буси.