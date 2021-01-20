Италия

Колумбиец может помочь туринцам в финале Суперкубка Италии.

Хавбек туринского Ювентуса Хуан Куадрадо вылечился от коронавируса.

Последний тест на COVID-19 колумбийского полузащитника дал отрицательный результат. Куадрадо заразился коронавирусом 5 января.

Официальный сайт Ювентуса сообщает, что хавбек будет включен в заявку "бьянконери" на сегодняшний финал Суперкубка Италии против Наполи.

В текущем сезоне 32-летний колумбиец провел 18 матчей за туринцев во всех турнирах.