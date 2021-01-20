Колумбиец может помочь туринцам в финале Суперкубка Италии.
Хуан Куадрадо, Getty Images
20 января 2021, 14:29
Хавбек туринского Ювентуса Хуан Куадрадо вылечился от коронавируса.
Последний тест на COVID-19 колумбийского полузащитника дал отрицательный результат. Куадрадо заразился коронавирусом 5 января.
Официальный сайт Ювентуса сообщает, что хавбек будет включен в заявку "бьянконери" на сегодняшний финал Суперкубка Италии против Наполи.
В текущем сезоне 32-летний колумбиец провел 18 матчей за туринцев во всех турнирах.