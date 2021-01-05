Италия

Футболист изолирован от основной команды.

Защитник туринского Ювентуса Хуан Куадрадо сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболист уже изолирован от клуба. Сообщается, что у футболиста нет симптомов болезни.

Отметим, что Куадрадо в текущем сезоне провел 18 матчей за туринцев во всех турнирах.

В среду, шестого января, Ювентус сыграет против Милана на Сан-Сиро. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно следить на Football.ua.

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