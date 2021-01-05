Футболист изолирован от основной команды.
Хуан Куадрадо, Getty Images
05 января 2021, 18:48
Защитник туринского Ювентуса Хуан Куадрадо сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Футболист уже изолирован от клуба. Сообщается, что у футболиста нет симптомов болезни.
Отметим, что Куадрадо в текущем сезоне провел 18 матчей за туринцев во всех турнирах.
В среду, шестого января, Ювентус сыграет против Милана на Сан-Сиро. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно следить на Football.ua.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.