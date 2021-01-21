Италия

Защитник перебрался в стан "крестоносцев".

Андреа Конти на правах арендного соглашения перебрался из Милана в Парму, сообщает официальный сайт пармезанцев.

Парма должна будет выкупить футболиста после окончания срока аренды — 30-го июня 2021 года.

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Сумма трансфера не сообщается, но известно, что клуб и футболист уже согласовали контракт до лета 2025-го года.

Андреа Конти в текущем сезоне провел пять поединков, не отметившись результативными действиями.