Защитник перебрался в стан "крестоносцев".
Андреа Конти, фото Парма
21 января 2021, 13:59
Андреа Конти на правах арендного соглашения перебрался из Милана в Парму, сообщает официальный сайт пармезанцев.
Парма должна будет выкупить футболиста после окончания срока аренды — 30-го июня 2021 года.
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Сумма трансфера не сообщается, но известно, что клуб и футболист уже согласовали контракт до лета 2025-го года.
Андреа Конти в текущем сезоне провел пять поединков, не отметившись результативными действиями.