Италия

Футболист зимой намерен покинуть Аталанту.

Полузащитник Аталанты Алехандро Гомес заинтересовал испанскую Севилью. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Руководство испанского клуба уже вышло на боссов бергамцев и начали переговоры по опытного хавбеку.

Спортивный директор "нервионцев" Мончи считает, что Гомес способен усилить команду и стать ее лидером.

Отметим, что Гомес не хочет оставаться в Аталанте. Главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини уже исключил футболиста из основной группы.

Ранее сообщалось, что Интер, Милан и Рома заинтересованы в Гомесе.

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