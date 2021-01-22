Футболист зимой намерен покинуть Аталанту.
Алехандро Гомес, Getty Images
22 января 2021, 08:59
Полузащитник Аталанты Алехандро Гомес заинтересовал испанскую Севилью. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Руководство испанского клуба уже вышло на боссов бергамцев и начали переговоры по опытного хавбеку.
Спортивный директор "нервионцев" Мончи считает, что Гомес способен усилить команду и стать ее лидером.
Отметим, что Гомес не хочет оставаться в Аталанте. Главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини уже исключил футболиста из основной группы.
Ранее сообщалось, что Интер, Милан и Рома заинтересованы в Гомесе.
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