Италия

Защитник Милана признан лауреатом последнего месяца 2020 года.

Ассоциация профессиональных футболистов Италии определила лучшего игрока Серии А в декабре 2020 года, и им стал защитник Милана Тео Эрнандес.

Француз в декабре провел 5 матчей, в которых забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу.

⭐️ “Calciatore del mese AIC” — dicembre 2020 (Serie A) @TheoHernandez premiato da chi nella storia di questo sport ha lasciato un segno sulla fascia sinistra.#aicmvp pic.twitter.com/xiFUGSRkKL — AIC | Assocalciatori (@assocalciatori) January 22, 2021

Интересно, что по версии Серии А лучшим игроком декабря был признан другой футболист Милана — Хакан Чалханоглу.

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