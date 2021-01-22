Защитник Милана признан лауреатом последнего месяца 2020 года.
Тео Эрнандес, Getty Images
22 января 2021, 17:10
Ассоциация профессиональных футболистов Италии определила лучшего игрока Серии А в декабре 2020 года, и им стал защитник Милана Тео Эрнандес.
Француз в декабре провел 5 матчей, в которых забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу.
Интересно, что по версии Серии А лучшим игроком декабря был признан другой футболист Милана — Хакан Чалханоглу.
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