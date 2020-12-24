Украина

Виктор Цыганков опередил Николая Шапаренко и Дениса Попова.

Полузащитник Виктор Цыганков стал лауреатом опроса болельщиков, определявших лучших игроков Динамо на клубном Телеграм-канале — сообщил официальный сайт зимних чемпионов Украины.

За Виктора отдали голоса 64% респондентов, и в итоге он значительно опередил Николая Шапаренко (24%) и Дениса Попова (12%).

Цыганков по итогам осенней части чемпионата Украины делит звание лучшего бомбардира с нападающим Олимпика Захеди Шахабом (8 мячей).

Ранее сообщалось, что в начале 2021 года Динамо запустит клубный телеканал.

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