Ларс Штиндль стал лучшим игроком элитного дивизиона чемпионата Германии по итогам прошедшего месяца.

Полузащитники Боруссии М в декабре провел четыре поединка в рамках Бундеслиги, отметившись четырьмя голами и результативной передачей.

We have a winner 🥁@stindl28 is our December #BundesligaPOTM! 🐎 @EASPORTSFIFA #FIFA21 pic.twitter.com/CfPTqCqjVH