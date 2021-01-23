Италия

Полузащитник проведет остаток сезона стане "мастифы".

Стефано Стураро до конца сезона будет выступать за Верону на правах арендного соглашения, сообщает официальный сайт клуба.

У "мастифов" будет возможность выкупить полузащитника после завершения срока аренды.

В текущем сезоне Стефано Стураро провел всего лишь семь матчей, в которых отметился одним забитым голом.

Воспитанник Дженоа за свою карьеру кроме Ювентуса выступал за Модену и Спортинг Л. На его счету четыре матча за национальную сборную Италии.

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