Полузащитник проведет остаток сезона стане "мастифы".
Стефано Стураро, фото Верона
23 января 2021, 13:04
Стефано Стураро до конца сезона будет выступать за Верону на правах арендного соглашения, сообщает официальный сайт клуба.
У "мастифов" будет возможность выкупить полузащитника после завершения срока аренды.
В текущем сезоне Стефано Стураро провел всего лишь семь матчей, в которых отметился одним забитым голом.
Воспитанник Дженоа за свою карьеру кроме Ювентуса выступал за Модену и Спортинг Л. На его счету четыре матча за национальную сборную Италии.
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