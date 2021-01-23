Италия

Итальянский футболист накануне только успел прилететь из Китая.

Ранее наш сайт сообщал о том, что римская Рома может уже в это трансферное окно вернуть в свою обойму нападающего Стефана Эль Шаарави благодаря специальному пункту в соглашении игрока с китайским клубом Шанхай Шеньхуа.

В итоге, итальянский форвард пошел на разрыв отношений со своей уже бывшей командой, и даже успел вернуться в столицу Италии для последующего прохождения медосмотра перед подписанием контракта с Ромой.

Однако на родине игрока ожидала неприятность — непосредственно перед прохождением необходимых процедур, Эль Шаарави получил положительный результат тестирования на коронавирус COVID-19, в результате чего весь процесс переговоров о потенциальном трансфере был поставлен на паузу. Об этом сообщил итальянский журналист Николо Скира.

Трансферная стоимость итальянского нападающего, по данным портала Transfermarkt, составляет 8 млн евро, а за полтора года пребывания в Китае на его счету 19 сыгранных матчей, в которых удалось отметиться четырьмя голами и тремя результативными передачами.