Нападающий Стефан Эль-Шаарави может вернуться в свой бывший клуб.
Стефан Эль-Шаарави, Getty Images
22 января 2021, 21:40
Стефан Эль-Шаарави прибыл в Рим из Китая для подписания контракта с Ромой — утверждает Gazzetta dello Sport.
На субботу, 23 января, у нападающего запланировано медицинское обследование, и если оно пройдет успешно, 28-летний форвард разорвет свой контракт с Шанхай Шеньхуа, рассчитанный до лета 2022 года, и вернется в Рому.
Возможность досрочного возвращения в Италию предусмотрена одним из пунктов контракта футболиста с китайским клубом.
Нападающий национальной сборной Италии (28 матчей, 6 голов) выступал за Дженоа (3 матча во всех турнирах, 0 голов), Падову (30, 9), Милан (101, 27), Монако (24, 3), Рому (139, 40) и Шанхай Шеньхуа (19, 4).
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.