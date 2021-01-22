Италия

Нападающий Стефан Эль-Шаарави может вернуться в свой бывший клуб.

Стефан Эль-Шаарави прибыл в Рим из Китая для подписания контракта с Ромой — утверждает Gazzetta dello Sport.

На субботу, 23 января, у нападающего запланировано медицинское обследование, и если оно пройдет успешно, 28-летний форвард разорвет свой контракт с Шанхай Шеньхуа, рассчитанный до лета 2022 года, и вернется в Рому.

Возможность досрочного возвращения в Италию предусмотрена одним из пунктов контракта футболиста с китайским клубом.

Нападающий национальной сборной Италии (28 матчей, 6 голов) выступал за Дженоа (3 матча во всех турнирах, 0 голов), Падову (30, 9), Милан (101, 27), Монако (24, 3), Рому (139, 40) и Шанхай Шеньхуа (19, 4).

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