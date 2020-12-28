Итальянец может вернуться на родину.
Стефан Эль Шаарави, Getty Images
28 декабря 2020, 19:34
Вингер китайского Шанхай Шэньхуа Стефан Эль Шаарави зимой может вернуться в Италию.
Уже сообщалось, что Рома не против вернуть футболиста в клуб. Как сообщает Football Italia с ссылкой на Tuttosport, римлянам навяжет конкуренцию за игрока Фиорентина.
Читай также: Топ-10 событий 2020 года Серии А
"Фиалки" готовы предоставить Стефану место в основном составе, чтобы тот поборолся за место в заявке сборной Италии на предстоящем Евро-2020.
Чтобы вернуться в Италию, Эль Шаарави готов пойти на понижение зарплаты. Вместо 14 миллионов евро за сезон, которые он получает в Китае, он готов пойти на три миллиона.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.