Италия

Итальянец может вернуться на родину.

Вингер китайского Шанхай Шэньхуа Стефан Эль Шаарави зимой может вернуться в Италию.

Уже сообщалось, что Рома не против вернуть футболиста в клуб. Как сообщает Football Italia с ссылкой на Tuttosport, римлянам навяжет конкуренцию за игрока Фиорентина.

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"Фиалки" готовы предоставить Стефану место в основном составе, чтобы тот поборолся за место в заявке сборной Италии на предстоящем Евро-2020.

Чтобы вернуться в Италию, Эль Шаарави готов пойти на понижение зарплаты. Вместо 14 миллионов евро за сезон, которые он получает в Китае, он готов пойти на три миллиона.

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