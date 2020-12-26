Италия

Президент Наполи ответил на реакцию тренера Ювентуса по поводу отмены технической победы "бьянконери" в третьем туре Серии А.

Аурелио Де Лаурентису не понравилось, что Андреа Пирло выступил с критикой по поводу решения НОК Италии об отмене технического поражения Наполи в матче третьего тура чемпионата Италии против Ювентуса.

"Пирло должен заниматься своим делом — тренировать команду, – цитирует Corriere dello Sport слова президента Наполи, сказанные во время эфира Radio Capital. – А такими вопросами должно заниматься руководство клуба и компетентные специалисты".

"Я не буду говорить, что Пирло идиот, просто он не юрист и не разбирается в законах. У нас есть такая реальность, как COVID, и законы государства, принятые в связи с ним. И никакой регламент спортивных соревнований не может быть выше законов государства. Давайте каждый будет заниматься своим делом".

После того, как апелляционный суд Олимпийского комитета Италии отменил решение федерации и Серии А засчитать Наполи техническое поражение за неявку на матч третьего тура чемпионата в Турин из-за запрета органов здравоохранения, Пирло сказал, что принимает его, хотя считает несправедливым.

Тренер Ювентуса сослался на то, что многие команды в Италии оказывались в более сложной ситуации, чем Наполи, однако продолжали выезжать на гостевые матчи.

Матч Ювентус — Наполи, по мнению итальянских экспертов, состоится в мае 2021 года.