Италия

Аргентинский защитник сменил клубную прописку.

Лацио и Матео Мусаккьо успешно уладили последние детали после удачного медицинского обследования и заключили контракт, сообщает официальный сайт "орлов".

Римляне не разглашают деталей сделки, но в СМИ была информация, что "дьяволы" хотели получить за 30-летнего защитника 2,5 миллиона евро.

Аргентинский защитник провел за Милан 75 поединков, в которых смог отметиться двумя результативными ударами.

В состав Милана из испанского Вильярреала Мусаккьо переходил летом 2017 года за 18 миллионов евро.