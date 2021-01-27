Аргентинский защитник сменил клубную прописку.
Матео Мусаккьо, фото Лацио
27 января 2021, 18:30
Лацио и Матео Мусаккьо успешно уладили последние детали после удачного медицинского обследования и заключили контракт, сообщает официальный сайт "орлов".
Римляне не разглашают деталей сделки, но в СМИ была информация, что "дьяволы" хотели получить за 30-летнего защитника 2,5 миллиона евро.
Аргентинский защитник провел за Милан 75 поединков, в которых смог отметиться двумя результативными ударами.
В состав Милана из испанского Вильярреала Мусаккьо переходил летом 2017 года за 18 миллионов евро.