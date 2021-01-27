Защитник Матео Мусаккьо в ближайшее время будет объявлен игроком Лацио.
Матео Мусаккьо, фото ФК Лацио
27 января 2021, 14:52
В среду, 27 января, защитник Милана Матео Мусаккьо успешно прошел медицинское обследование в клинике Лацио — сообщил официальный Твиттер "орлов".
Представителям двух клубов и самого аргентинца осталось обсудить последние детали трансфера.
Контракт Матео с Миланом истекает 30 июня 2021 года, и изначально "дьяволы" хотели получить за 30-летнего защитника 2,5 миллиона евро.
Игрок национальной сборной Аргентины (6 матчей, 0 голов) выступал за Ривер Плейт (11 матчей во всех турнирах, 0 голов), Вильярреал (249, 7) и Милан (75, 2).
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