Италия

Защитник Матео Мусаккьо в ближайшее время будет объявлен игроком Лацио.

В среду, 27 января, защитник Милана Матео Мусаккьо успешно прошел медицинское обследование в клинике Лацио — сообщил официальный Твиттер "орлов".

Представителям двух клубов и самого аргентинца осталось обсудить последние детали трансфера.

Контракт Матео с Миланом истекает 30 июня 2021 года, и изначально "дьяволы" хотели получить за 30-летнего защитника 2,5 миллиона евро.

Игрок национальной сборной Аргентины (6 матчей, 0 голов) выступал за Ривер Плейт (11 матчей во всех турнирах, 0 голов), Вильярреал (249, 7) и Милан (75, 2).

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