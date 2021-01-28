Италия

Вратарь Милана считает итальянца образцом для подражания.

Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон сегодня, 28 января, отмечает свое 43-летие.

"С днем рождения, Супермен!", – пишется в официальном Twitter туринского клуба.

Вратарь Милана Джанлуиджи Доннарумма: "С днем рождения, супер Джиджи! Ты всегда был образцом для подражания. До сих пор твое упорство и желание никогда не сдаваться являются примером для всех".

Голкипер Интера Самир Ханданович: "Я хочу присоединиться к поздравлениям Джиджи. Его игра в воротах была источником вдохновения для многих из нас, кто начинал заниматься профессиональным футболом.

На протяжении многих лет, и как коллега и соперник, я продолжал следить за ним и восхищаться его игрой. Спустя несколько лет я по-прежнему помню его выдающиеся сэйвы. С днем рождения, Джиджи", – цитирует футболистов Football Italia.

В текущем сезоне Буффон провел четыре сухих поединка за Ювентус.

В серии А с момента своего дебюта в Парме в 1995 году Буффон сыграл 653 матча.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.