Тесты

В день рождения легендарного вратаря мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Джанлуиджи Буффон играет на высочайшем уровне уже более 20 лет — за это время он успел стать кумиром миллионов.

Итальянец установил огромное количество рекордов и в Ювентусе, и в Серии А, и со сборной Италии.

Сегодня, 28 января, Джанлуиджи Буффон празднует свое 43-летие. Предлагаем вам пройти тест и узнать, насколько хорошо вы его знаете.



Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.

В комментариях можете писать, тест о ком или о чем вы бы хотели увидеть следующим.