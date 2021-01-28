Наставник бергамского клуба оценил игру своих полузащитинков.
Руслан Малиновский (справа) и игроки Аталанты, Getty Images
28 января 2021, 17:29
Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал выступление хавбеков своего клуба Руслана Малиновского и Алексея Миранчука после победы в поединке 1/4 финала Кубка Италии против Лацио.
"Малиновский и Миранчук провели хороший матч. После удаления нашего футболиста ситуация на поле изменилась.
Эти парни выступили достойно", – цитирует Гасперини Sos Fanta.
Ранее наставник бергамского клуба подвел итог данного поединка.
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