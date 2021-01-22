Италия

Главный тренер Аталанты рассказал о подготовке к матчу с Миланом.

Джан Пьеро Гасперини считает Милан сплоченным коллективом ярких индивидуальностей.

"Еще совсем недавно, говоря о Милане, все сразу вспоминали Ибрагимовича, – сказал тренер Аталанты на предматчевой пресс-конференции. – Да, он, действительно, уникум, а его характеристики потрясающие. Однако Милан уже посрамил многих "экспертов", доказав, что силен именно как команда".

"В составе наших соперников достаточно ярких индивидуальностей, но они все сильны прежде всего командными действиями. Ибра в составе для Милана не необходимое условие побед, а всего лишь дополнительный бонус".

"Трудно прогнозировать исход подобных матчей, но, думаю, уровень игры удовлетворит всех".

Матч 19-го тура чемпионата Италии Милан — Аталанта запланирован на субботу, 23 января. Начало в 19:00 по киевскому времени.

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