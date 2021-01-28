Италия

Клубы потерпят серьезные финансовые изменения.

Президент туринского Ювентуса Андреа Аньелли предполагает, что европейские клубы потеряют порядка восьми с половиной миллиардов евро бюджета.

"Когда я смотрю на самую благоприятную информацию, которая у меня была до сих пор, то вижу чистые убытки от шести с половиной млрд евро до восьми с половиной млрд евро за два года.

Италия, как и Англия, вернула небольшое количество болельщиков на некоторые стадионы, но была вынуждена снова запретить доступ. Есть опасения по поводу финансового воздействия на стоимость прав на трансляцию игр".

"Около 360 европейских клубов должны получить денежные вливания, будь то заемные или собственные средства в течение этих двух лет, на сумму шесть миллиардов евро", — цитирует Аньелли AP ссылаясь на его выступление на News Tank Football.

Отдельно отметим, что один из руководителей консалтинговой компании Deloitte Тим Бридж прогнозирует убытки лишь в два миллиарда.

"Упущенный доход обусловлен отсутствием фанатов на стадионе, отсутствием взаимодействия в день матча — болельщики посещают клубный магазин и покупают еду и напитки. Все это откладывается до следующего года", — сказал Бридж.

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