Италия

Футболист все же вернется в Италию.

Полузащитник Стефан Эль Шаарави близок к подписанию контракта с итальянской Ромой.

По информации журналиста Николо Скиры, "волки" достигли договоренности с футболистом и подпишут с ним контракт по системен 2,5 + 1.

Зарплата Эль Шаарави в команде Пауло Фонсеки будет составлять приблизительно три с половиной миллиона евро за сезон.

Также сообщается, что 29-го января Стефан пройдет медобследование в клубе. Отметим, что он достанется Роме бесплатно, так как перебывает в статусе свободного агента.

Напомним, итальянец уже выступал за римлян с 2016 по 2019 год. После он поиграл за китайский Шанхай Шеньхуа.

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