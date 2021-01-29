Футболист все же вернется в Италию.
Стефан Эль-Шаарави, getty images
29 января 2021, 08:27
Полузащитник Стефан Эль Шаарави близок к подписанию контракта с итальянской Ромой.
По информации журналиста Николо Скиры, "волки" достигли договоренности с футболистом и подпишут с ним контракт по системен 2,5 + 1.
Зарплата Эль Шаарави в команде Пауло Фонсеки будет составлять приблизительно три с половиной миллиона евро за сезон.
Также сообщается, что 29-го января Стефан пройдет медобследование в клубе. Отметим, что он достанется Роме бесплатно, так как перебывает в статусе свободного агента.
Напомним, итальянец уже выступал за римлян с 2016 по 2019 год. После он поиграл за китайский Шанхай Шеньхуа.
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