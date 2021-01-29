Италия

Передача власти может происходить постепенно, а может состояться уже в середине февраля, но она неизбежна.

Эра правления Suning Group в Интере подошла к концу — утверждает Corriere dello Sport.

В середине февраля состоится встреча нынешних владельцев "нерадзурри" с представителями BC Partners, на которой будет определен порядок передачи акций клуба новым хозяевам.

Возможны два варианта. При первом британская инвестиционная компания, капитал которой оценивается в 150 миллиардов евро, приобретет сначала небольшой пакет акций, который постепенно будет увеличиваться до контрольного в течение 12-ти или 24-х месяцев. При втором варианте продажа контрольного пакета будет осуществлена сразу.

Предполагается, что окончательным итогом сделки станет приобретение BC Partners 51% акций, а остальные останутся у Suning.

Suning Group не собиралась расставаться с Интером и имеет достаточно средств для того, чтобы успешно руководить итальянским гигантом, однако правительство Китая вводит жесткие ограничения для китайских компаний по размерам инвестиций в Европу.

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