Италия

Вингер будет выступать за римлян.

Стефан Эль Шаарави подписал контракт с Ромой на правах свободного агента, сообщает официальный сайт "волков".

Последним клубом итальянца была китайский Шанхай Шеньхуа. Игрок будет выступать в футболке под 92-ым номером.

Il ritorno di Stephan El Shaarawy arriva esattamente a 5 anni dal suo esordio con gol in giallorosso 💛❤️#ASRoma @OfficialEl92 pic.twitter.com/V0yElWXhIt — AS Roma (@OfficialASRoma) January 30, 2021

Отметим, что Стефан Эль Шаарави уже выступал за Рому в период с 2016 года по 2019.

Напомним, в последнее время у римлян возникла неопределенность на тренерском посту — Паулу Фонсеку может сменил Массимилиано Аллегри.