Вингер будет выступать за римлян.
Стефан Эль Шаарави, фото Рома
30 января 2021, 20:20
Стефан Эль Шаарави подписал контракт с Ромой на правах свободного агента, сообщает официальный сайт "волков".
Последним клубом итальянца была китайский Шанхай Шеньхуа. Игрок будет выступать в футболке под 92-ым номером.
Отметим, что Стефан Эль Шаарави уже выступал за Рому в период с 2016 года по 2019.
Напомним, в последнее время у римлян возникла неопределенность на тренерском посту — Паулу Фонсеку может сменил Массимилиано Аллегри.