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Полузащитник Эвертона претендует на большее количество игрового времени, чем получает под руководством Анчелотти.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, бразильский полузащитник Эвертона Бернард находится в процессе активных переговоров с эмиратским клубом Аль-Наср из Дубай относительно возможного трансфера.

Источник сообщает, что условия личного контакта с клубом игрок уже благополучно согласовал, после чего очередь перешла к прямому диалогу между Эвертоном и Аль-Насром.

Также, Романо отрицает появление интереса к бразильцу со стороны итальянской Ромы.

Другой итальянский журналист, Николо Скира, сообщил, что Бернард и Аль-Наср договорились о контракте сроком на три года.

В новом сезоне Бразилец принял участие в 11 матчах Эвертона (567 минут), оформив два результативных удара и отдав две голевые передачи.

Его действующий контракт с мерисайдским клубом рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость составляет 15 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt — на 1 млн меньше, чем в момент перехода в качестве свободного агента в состав "ирисок", после завершения с контракта с донецким Шахтером.