Италия

Переговоры на данный момент приостановлены.

Рома и Интер не смогли договориться об обмене нападающего Эдина Джеко на полузащитника Алексиса Санчеса, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, переговоры были приостановлены, после того, как клубам не удалось согласовать финансовые детали сделки.

Отмечается, что Интер отказался платить дополнительные три миллиона евро, необходимые для погашения зарплаты боснийского форварда.

Ранее сообщалось, что между Джеко и наставником Ромы Паулу Фонсекой произошел конфликт, из-за которого нападающий намерен покинуть римский клуб.