Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.
Интер — Беневенто, Getty Images
31 января 2021, 08:46
Во встрече 20-го тура итальянской Серии А Интер в родных стенах уверенно обыграл Беневенто со счетом 4:0.
За команду Антонио Конте дублем отметился Ромелу Лукаку, а еще по одному голу забили Импорта и Мартинес.
Интер — Беневенто 4:0
Голы: Импорта, 7, Мартинес, 57, Лукаку, 6778
Интер: Ханданович — Раноккия, Шкриньяр (де Врей, 74), Бастони — Хакими, Эриксен, Гальярдини (Сенси, 80), Барелла (Видаль, 64), Перишич — Лукаку (Пинамонти, 81), Мартинес (Санчес, 74).
Беневенто: Монтипо — Глик, Кальдирола (Пастина, 60), Барба, Депаоли — Виола (Скьяттарелла, 60), Ионицэ (Тельо, 70), Импрота (Фулон, 70), Хетемай — Капрари (Инсинье, 76), Лападула.
Предупреждения: Кальдирола, Депаоли