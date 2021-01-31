Украинский хавбек "горняков" близок к переезду в Италию.
Виктор Коваленко (слева), Getty Images
31 января 2021, 10:41
Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко в ближайшее время станет игроком Аталанты, сообщает Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, 24-летний украинец сегодня прибудет на медицинское обследование в Италию, после чего подпишет контракт с клубом из Бергамо.
Ранее сообщалось, что Коваленко присоединится к Аталанте в феврале, а "горняки" получат за украинца 1 миллион евро компенсации.
Также отмечалось, что украинца до конца нынешнего сезона отправят в аренду в Дженоа.