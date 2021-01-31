Италия

Украинский хавбек "горняков" близок к переезду в Италию.

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко в ближайшее время станет игроком Аталанты, сообщает Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, 24-летний украинец сегодня прибудет на медицинское обследование в Италию, после чего подпишет контракт с клубом из Бергамо.

Ранее сообщалось, что Коваленко присоединится к Аталанте в феврале, а "горняки" получат за украинца 1 миллион евро компенсации.

Также отмечалось, что украинца до конца нынешнего сезона отправят в аренду в Дженоа.