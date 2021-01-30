Италия

Украинец вскоре может стать игроком бергамского клуба.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини ответил на вопрос о вероятном трансфере полузащитника донецкого Шахтера Виктора Коваленко.

- Вы намерены подписать Коваленко сейчас?

- Нам приходится ждать до понедельника, пока непонятно, что будет, — приводит слова итальянского специалиста TMW.

Ранее сообщалось, что Коваленко присоединится к Аталанте в феврале, "горняки" же получат за украинца 1 миллион евро компенсации.

Отметим, что Transfermarkt оценивает полузащитника в 6 миллионов евро.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.