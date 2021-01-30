Украинец вскоре может стать игроком бергамского клуба.
Виктор Коваленко, ФК Шахтер
30 января 2021, 16:09
Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини ответил на вопрос о вероятном трансфере полузащитника донецкого Шахтера Виктора Коваленко.
- Вы намерены подписать Коваленко сейчас?
- Нам приходится ждать до понедельника, пока непонятно, что будет, — приводит слова итальянского специалиста TMW.
Ранее сообщалось, что Коваленко присоединится к Аталанте в феврале, "горняки" же получат за украинца 1 миллион евро компенсации.
Отметим, что Transfermarkt оценивает полузащитника в 6 миллионов евро.
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