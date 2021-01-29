Италия

Шахтер получит за футболиста один миллион евро.

Полузащитник сборной Украины и донецкого Шахтера Виктор Коваленко первого февраля уже присоединится к Аталанте. Об этом сообщает Calcio Atalanta.

По информации источника, клубы сумели договориться о переходе футболиста. "Горняки" получат компенсацию в размере одного миллиона евро.

Также отмечается, что сама сделка будет оформлена до 30-го января, так как трансферное окно в Италии закрывается именно в этот день.

Отметим, что донецкий клуб уже отправился на вторые тренировочные сборы, и Виктор Коваленко оказался в списке футболистов, которых взял Луиш Каштру в Турцию.

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