Италия

Украинский хавбек все ближе и ближе к переходу в итальянский клуб.

Полузащитник донецкого Шахтера Виктор Коваленко прибыл в Бергамо, чтобы подписать контракт с Аталантой. Об этом сообщает журналист RAI Андреа Рискасси.

24-летний украинец сегодня был замечен в одном из отелей Бергамо.

По информации источника, игрок сборной Украины подпишет четырехлетний контракт с итальянским клубом.

Ранее сообщалось, что сегодня Коваленко пройдет медосмотр в Аталанте и может быть отправлен в аренду в Дженоа.