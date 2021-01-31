Украинский хавбек все ближе и ближе к переходу в итальянский клуб.
ВИКТОР КОВАЛЕНКО, GETTY IMAGES
31 января 2021, 12:46
Полузащитник донецкого Шахтера Виктор Коваленко прибыл в Бергамо, чтобы подписать контракт с Аталантой. Об этом сообщает журналист RAI Андреа Рискасси.
24-летний украинец сегодня был замечен в одном из отелей Бергамо.
По информации источника, игрок сборной Украины подпишет четырехлетний контракт с итальянским клубом.
Ранее сообщалось, что сегодня Коваленко пройдет медосмотр в Аталанте и может быть отправлен в аренду в Дженоа.