Вашему вниманию лучшие моменты поединка 20-го тура чемпионата Италии.
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01 февраля 2021, 11:16
В 20-м туре Серии А Рома уверенно переиграла Верону.
Забив три мяча до перерыва, "волки" позволили "мастиффам" лишь "размочить" счет во втором тайме.
Рома — Верона 3:1
Голы: Манчини, 20, Мхитарян, 22, Майораль, 29 — Колли, 62
Рома: Лопес, Карсдорп (Бруно Перес, 86), Рожер, Манчини, Спинаццола, Пеллегрини, Вильяр (Кристанте, 71), Мхитарян, Верету (Диавара, 86), Смоллинг (Кумбула, 12), Майораль (Карлес Перес, 86).
Верона: Сильвестри, Давидович, Гюнтер, Чеккерини (Удоги, 80), Фараони (Димарко, 57), Лазович, Тамез, Барак, Илич (Бесса, 56), Дзакканьи (Колли, 57), Калинич (Лазанья, 46).
Предупреждения: Пеллегрини, Кумбула — Фараони.