Италия

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис и главный тренер Дженнаро Гаттузо встретятся после матча против Специи.

Существует вероятность того, что Дженнаро Гаттузо уже через сутки покинет Наполи — сообщает Football Italia со ссылкой на печатную версию Tuttosport.

Уже ни для кого в Италии не секрет, что Аурелио Де Лаурентис связывался с Рафаэлем Бенитесом, чтобы обсудить возможность его возвращения в Неаполь, однако при этом итальянские СМИ сходились во мнении, что Гаттузо предоставили 10 дней для исправления ситуации в Серии А, где "партенопеи" опустились на шестое место.

Однако встреча, на которой определится дальнейшая суддьба тренера, состоится сразу после четвертьфинального матча Кубка Италии, причем останется ли Гаттузо у руля команды, будет зависеть не только от результата поединка против Специи, но и от того, смогут ли найти президент и тренер общий язык.

Матч Наполи — Специя запланирован на четверг, 28 января. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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