Италия

Итальянский специалист поделился своими эмоциями после победы над миланским Интером.

Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло прокомментировал победу своей команды над Интером (2:1) в первом полуфинальном матче Кубка Италии.

"Мы были сами не свои против Интера в лиге. Мы допустили ошибки. Это также был ценный урок и мы работали над ошибками, которые были допущены в том поединке.

Это только первый матч, так что мы еще ничего не добились. Это лишь доказывает, что если мы полностью сосредоточены, то всем против нас становится сложно. Мы знаем свои сильные стороны.

Нелегко поддерживать такую интенсивность, играя практически каждый день. Я увидел отличную реакцию после того, как мы пропустили.

У нас есть команда чемпионов и мы должны использовать это максимально", — приводит слова Пирло Footbal-Italia.

Ответный полуфинальный поединок пройдет в Турине 9 февраля.