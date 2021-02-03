Италия

Французский хавбек может присоединиться к Боатенгу и Балотелли.

Полузащитник Фиорентины Франк Рибери может сменить клубную прописку в конце нынешнего сезона. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в услугах 37-летнего француза заинтересована Монца, которая на данный момент выступает в Серии B. Руководство Монцы рассматривает вариант с Рибери только с тем условием, что команда выйдет в Серию А по итогам текущего сезона.

Рибери перебрался в Фиорентину летом 2019 года и его контракт заканчивается предстоящим летом. В нынешнем сезоне француз провел 18 матчей. в которых забил 1 гол и отдал 5 голевых передач.

Монца, в которой сейчас выступают Кевин-Принс Боатенг и Марио Балотелли, занимает второе место в чемпионате после 20 сыгранных туров.