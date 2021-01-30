Кроме француза в список этих футболистов вошли только четверо.
Франк Рибери, Getty Images
30 января 2021, 11:21
Полузащитник Фиорентины Франк Рибери отметился первым голом в нынешнем сезоне Серии А, забив в ворота Торино (1:1).
Таким образом, 37-летний французский хавбек смог забить как минимум один гол в последних 17 сезонах в топ-5 лигах Европы.
По информации OptaPaolo, кроме Рибери, подобное достижение смогли оформить только четыре игрока — Лионель Месси, Криштиану Роналду, Серхио Рамос и Хоакин Санчес.
Ранее сообщалось, что Рибери готов вернуться в Бундеслигу следующим летом.