Италия

Кроме француза в список этих футболистов вошли только четверо.

Полузащитник Фиорентины Франк Рибери отметился первым голом в нынешнем сезоне Серии А, забив в ворота Торино (1:1).

Таким образом, 37-летний французский хавбек смог забить как минимум один гол в последних 17 сезонах в топ-5 лигах Европы.

По информации OptaPaolo, кроме Рибери, подобное достижение смогли оформить только четыре игрока — Лионель Месси, Криштиану Роналду, Серхио Рамос и Хоакин Санчес.

Ранее сообщалось, что Рибери готов вернуться в Бундеслигу следующим летом.