Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты полуфинального поединка Кубка Италии.

Во втором полуфинальном поединке Кубка Италии была зафиксирована нулевая ничья между Наполи и Аталантой.

Матч запомнился обилием борьбы и достаточным количеством голевых моментов, но забитых мячей мы все еже не увидели.

Ответный поединок пройдет 10 февраля на стадионе Атлети Адзурри д'Италия.

Наполи — Аталанта 0:0



Наполи: Оспина — Максимович, Манолас, Кулибали — Ди Лоренцо, Бакайоко, Демме (Эльмас, 66), Хисай — Политано (Петанья, 66), Лосано (Осимхен, 82), Инсинье (Зьелински, 69).



Аталанта: Голлини — Толой, Ромеро, Джимсити — Мехле, де Роон, Фройлер, Госенс — Пессина (Пашалич, 73) — Муриэль (Иличич, 73), Сапата (Ламмерс, 80).



Предупреждения: Кулибали — Ромеро.