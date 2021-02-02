Ассоциация профессиональных футболистов Италии определила лучшего игрока января в Серии А — им стал форвард Дженоа Маттиа Дестро.

В январе Дестро провел 5 матчей в Серии А, в которых забил 4 мяча. Всего в нынешнем сезоне на его счету 16 матчей и 9 голов в чемпионате Италии.

Лучшим игроком декабря коллеги-футболисты назвали Хакана Чалханоглу.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS