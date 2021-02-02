Нападающий Дженоа стал лауреатом по версии ассоциации футболистов-профессионалов.
Маттиа Дестро, Getty Images
02 февраля 2021, 21:09
Ассоциация профессиональных футболистов Италии определила лучшего игрока января в Серии А — им стал форвард Дженоа Маттиа Дестро.
В январе Дестро провел 5 матчей в Серии А, в которых забил 4 мяча. Всего в нынешнем сезоне на его счету 16 матчей и 9 голов в чемпионате Италии.
Лучшим игроком декабря коллеги-футболисты назвали Хакана Чалханоглу.
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