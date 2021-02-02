Италия

Нападающий Дженоа стал лауреатом по версии ассоциации футболистов-профессионалов.

Ассоциация профессиональных футболистов Италии определила лучшего игрока января в Серии А — им стал форвард Дженоа Маттиа Дестро.

В январе Дестро провел 5 матчей в Серии А, в которых забил 4 мяча. Всего в нынешнем сезоне на его счету 16 матчей и 9 голов в чемпионате Италии.

⭐️ Il “Calciatore del mese AIC” di gennaio è @MDestroOfficial



⚽️ Un riconoscimento che l’AIC assegna in collaborazione con @lUltimoUomo grazie ai voti dei calciatori di Serie A, B e C



Complimenti Mattia! 👏 pic.twitter.com/jJmZdvDurJ — AIC | Assocalciatori (@assocalciatori) February 2, 2021

Лучшим игроком декабря коллеги-футболисты назвали Хакана Чалханоглу.

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