Италия

Нападающий Грациано Пелле присоединился к Парме на правах свободного агента.

Уже после закрытия зимнего трансферного окна состав Пармы пополнил форвард Грациано Пелле — сообщил официальный сайт "крестоносцев".

Контракт 35-летнего нападающего с Шаньдун Лунэн истек 1 января 2021 года, и 5 февраля Пелле подписал соглашение с Пармой до 30 июня 2021 года.

Пелле, сыгравший 20 матчей за национальную сборную Италии (9 голов), выступал за Лечче (13 матчей во всех турнирах, 0 голов), Катанью (15, 0), Кротоне (17, 6), Чезену (40, 11), АЗ (94, 16), Парму (14, 2), Сампдорию (16, 4), Фейеноорд (66, 55), Саутгемптон (81, 30) и Шаньдун Лунэн (133, 63).

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