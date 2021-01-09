Италия

Италия трансферная. Зимние переходы

Football.ua следит за всеми переходами итальянской Серии А во время зимнего трансферного окна.

Йоаким Мехле и Раджа Наингголан, фото ФК Аталанта и ФК Кальяри

Зимнее трансферное окно в Италии открылось 4 января и закроется 1 февраля 2021 года. С дорогими приобретениями команды пока не спешат, но кое-то уже успел заработать на продажах. Сокращения : ва — возврат из аренды

ар — аренда

са — свободный агент зк — завершение карьеры н — нападающий

п — полузащитник

з — защитник

в — вратарь Примечание : суммы (в миллионах евро) указаны в таблице согласно данным авторитетного портала Transfermarkt . Клуб Пришли Ушли Аталанта Йоаким Мехле (з, Генк, 11), Лоренцо Пели (п, Реджина, ва), Риккардо Бурджио (п, Авеллино, ва) Амад Диалло Траоре (н, Манчестер Юнайтед, 21), Риккардо Бурджио (п, Ренате, ар), Лоренцо Пели (п, Комо, ар), Марко Карнезекки (в, Кремонезе, ар) Беневенто Болонья Орджи Оквонкво (н, Монреаль Импакт, ва) Стефано Денсвил (з, Брюгге, ар) Верона Адама Сане (н, Ареццо, ва), Микеле Вано (н, Мантова, ва), Даниэль Бесса (п, Гойяс, ва) Эммануэль Баду (п, зк), Микеле Вано (н, Перуджа, ар), Алан Эмперер (з, Палмейрас, ар) Дженоа Иван Лакичевич (з, са), Лассе Шене (п, са), Джоэль Асоро (н, Суонси, ва) Интер Аксель Бакайоко (н, Црвена Звезда, са), Раджа Наингголан (п, Кальяри, ар) Кальяри Раджа Наингголан (п, Интер, ар) Вальтер Бирса (п, са) Кротоне Лацио Жозеф Мария Минала (п, Циньдао Хуаньхай, ва) Милан Наполи Франческо Меццони (з, Про Верчелли, ар) Парма Мохамед Техе Олаваре (н, ТПС, ва) Джузеппе Каррьеро (п, Авеллино, ?), Маттео Скоццарелла (п, Монца, ?), Мохамед Техе Олаваре (н, Мариенхамн, ар) Рома Сампдория Томмазо Фарабеголи (з, Виз Песаро, ва) Додо (з, са), Томмазо Фарабеголи (з, Фералписало, ар) Сассуоло С пеция Риккардо Сапонара (п, Фиорентина, ар) Торино Винченцо Миллико (н, Фрозиноне, ар) У динезе Фелипе Визеу (н, Сеара, ва) Мамаду Кулибали (п, Салернитана, ар), Кристо (н, Мирандес, ар) Фиорентина Педро (н, Фламенго, ва), Максимилиано Оливера (з, Хуарес, ва) Педро (н, Фламенго, 14), Патрик Кутроне (н, Вулверхэмптон, ва), Риккардо Сапонара (п, Специя, ар) Ювентус