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Клуб
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Пришли
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Ушли
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Аталанта
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Йоаким Мехле (з, Генк, 11), Лоренцо Пели (п, Реджина, ва), Риккардо Бурджио (п, Авеллино, ва)
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Амад Диалло Траоре (н, Манчестер Юнайтед, 21), Риккардо Бурджио (п, Ренате, ар), Лоренцо Пели (п, Комо, ар), Марко Карнезекки (в, Кремонезе, ар)
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Беневенто
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Болонья
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Орджи Оквонкво (н, Монреаль Импакт, ва)
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Стефано Денсвил (з, Брюгге, ар)
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Верона
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Адама Сане (н, Ареццо, ва), Микеле Вано (н, Мантова, ва), Даниэль Бесса (п, Гойяс, ва)
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Эммануэль Баду (п, зк), Микеле Вано (н, Перуджа, ар), Алан Эмперер (з, Палмейрас, ар)
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Дженоа
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Иван Лакичевич (з, са), Лассе Шене (п, са), Джоэль Асоро (н, Суонси, ва)
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Интер
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Аксель Бакайоко (н, Црвена Звезда, са), Раджа Наингголан (п, Кальяри, ар)
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Кальяри
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Раджа Наингголан (п, Интер, ар)
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Вальтер Бирса (п, са)
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Кротоне
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Лацио
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Жозеф Мария Минала (п, Циньдао Хуаньхай, ва)
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Милан
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Наполи
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Франческо Меццони (з, Про Верчелли, ар)
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Парма
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Мохамед Техе Олаваре (н, ТПС, ва)
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Джузеппе Каррьеро (п, Авеллино, ?), Маттео Скоццарелла (п, Монца, ?), Мохамед Техе Олаваре (н, Мариенхамн, ар)
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Рома
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Сампдория
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Томмазо Фарабеголи (з, Виз Песаро, ва)
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Додо (з, са), Томмазо Фарабеголи (з, Фералписало, ар)
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Сассуоло
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Специя
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Риккардо Сапонара (п, Фиорентина, ар)
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Торино
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Винченцо Миллико (н, Фрозиноне, ар)
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Удинезе
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Фелипе Визеу (н, Сеара, ва)
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Мамаду Кулибали (п, Салернитана, ар), Кристо (н, Мирандес, ар)
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Фиорентина
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Педро (н, Фламенго, ва), Максимилиано Оливера (з, Хуарес, ва)
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Педро (н, Фламенго, 14), Патрик Кутроне (н, Вулверхэмптон, ва), Риккардо Сапонара (п, Специя, ар)
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Ювентус
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