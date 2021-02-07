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Милан - Кротоне, фото getty images
07 февраля 2021, 19:59
В рамках 21-го тура итальянской Серии А Милан в домашнем поединке без проблем обыграл Кротоне со счетом 4:0.
Дублями за команду Стефано Пьоли отметились Анте Ребич и Златан Ибрагимович.
Обзор матча:
Милан - Кротоне 4:0
Голы: Ибрагимович, 30, 64, Ребич, 69, 70
Милан: Доннарумма, Калабрия, Романьоли, Тео, Томори, Салемакерс (Кастильехо, 46), Кессиэ, Мейте, Ребич (Хеуге, 77), Ибрагимович (Манджукич, 77), Рафаэл Леау (Чалханоглу, 62).
Кротоне: Кордац, Рисполи, Големич, Джиджи, Педру Перейра, Бенали (Эдуардо Энрике, 72), Вулич (Петриччоне, 78), Унас (Ривьер, 63), Дзанеллато, Луперто, Ди Кармине (Нванкво, 78).
Предупреждения: Салемакерс, Рисполи.