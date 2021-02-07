Италия

Лидер чемпионата Италии не перестает радовать забитыми голами.

В рамках 21-го тура итальянской Серии А Милан в домашнем поединке без проблем обыграл Кротоне со счетом 4:0.

К текущему отрезку чемпионата подопечные Пьоли отметились 45 забитыми голами.

Как сообщает Opta, это наилучший показатель Милана с 2006 года, когда команда к 21 туру имела на своем счету 47 результативных ударов.

Отметим, что благодаря победе "дьяволы" вышли на первую строчку турнирной таблицы, а Ибрагимович забил 500-й и 501-й гол в карьере.