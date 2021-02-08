Итальянский хавбек вскоре может возобновить тренировки.
Николо Дзаньоло, Getty Images
08 февраля 2021, 13:44
Полузащитник Ромы Николо Дзаньоло переболел коронавирусом и готов вернуться на поле. Об этом сообщает Calciomercato.
21-летний итальянец заразился коронавирусом 18 января, после чего 21 день сдавал отрицательные тесты на Covid-19, несмотря на то, что болезнь протекала бессимптомно.
Завтра Дзаньоло должен пройти заключительное медицинское обследование, после чего сможет возобновить тренировочный процесс и продолжить свое восстановление после травмы.
По предположениям СМИ, футболист сможет вернуться на поле в середине апреля.