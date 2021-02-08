Италия

Итальянский хавбек вскоре может возобновить тренировки.

Полузащитник Ромы Николо Дзаньоло переболел коронавирусом и готов вернуться на поле. Об этом сообщает Calciomercato.

21-летний итальянец заразился коронавирусом 18 января, после чего 21 день сдавал отрицательные тесты на Covid-19, несмотря на то, что болезнь протекала бессимптомно.

Завтра Дзаньоло должен пройти заключительное медицинское обследование, после чего сможет возобновить тренировочный процесс и продолжить свое восстановление после травмы.

По предположениям СМИ, футболист сможет вернуться на поле в середине апреля.