Италия

Дрогба-младший будет выступать за Фольгоре Каратезе.

Исаак Дрогба присоединился к клубу четвертого итальянского дивизиона — сообщил официальный сайт Фольгоре Каратезе.

20-нападающий занимался в академии Челси, после чего выступал за молодежные и вторую команду Генгама.

С 1 июля 2020 года сын легенды Челси и сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба был без клуба.

Фольгоре Каратезе занимает 7-е место в группе А Серии D и на 2 очка отстает от зоны плей-офф за право подняться в Серию С.

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